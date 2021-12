VIDEO HEBOH BANGET Laura Anna Meninggal Dunia, Lumpuh setelah Kecelakaan dengan Gaga Muhammad

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka datang dari dunia hiburan. Selebgram Edelenye Laura Anna dikabarkan meninggal dunia.

Kabar tersebut disampaikan pengusaha dari Malang, Jawa Timur Aan Story di akun Instagramnya @aanstory pada Rabu (15/12/2021).

Dalam unggahan di akun Instagramnya, Aan mengunggah foto Laura dengan seorang lelaki. Ia kemudian menuliskan ucapan bela sungkawa terhadap selebgram cantik tersebut.

Sebelum dinyatakan meninggal dunia, Laura Anna sempat mengunggah sejumlah story di Instagramnya yang kemudian menjadi sorotan.

Hal ini diketahui dari akun Instagramnya @edlnlaura pada Selasa (14/12).

Tampak wanita bernama asli Edelenyi Laura Anna itu mengunggah sejumlah video dirinya, potongan chat dan juga sebuah gambar disertai lagu.

Hal yang menjadi sorotan adalah unggahan gambar disertai penggalan lagu milik Keane berjudul Somewhere Only We Know.

Laura juga mengunggah potongan chatnya dengan seorang kerabatnya yang mengingatkan soal makanan yang dikonsumsinya.

Dalam storinya tersebut juga terungkap kondisi Laura yang tampak baik-baik saja.

Kabar Laura Anna meninggal juga dibenarkan oleh sang kakak melalui akun Instagramnya.

Disebutkan bahwa Laura Anna meninggal dunia pada pukul 09.22 WIB.

Sebelumnya, Selebgram Laura Anna menjadi sorotan lantaran berseteru dengan Gaga Muhammad mantan pacarnya.

Laura Anna menyebut mantan kekasihnya, Gaga Muhammad, lari dari tanggung jawab seusai mereka mengalami kecelakaan mobil pada Desember 2019.

Akibat peristiwa nahas tersebut, Laura Anna menjalani perawatan di rumah sakit hingga dinyatakan lumpuh.

Ia tak bisa berjalan dengan kedua kakinya. Sementara kondisi Gaga baik-baik saja hingga saat ini. (Tribun-Video.com/Tribunnews.com)