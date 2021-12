Aksi Ria Andrews Mandi di Curug Dibagikan Melalui Instagram, Stefan William Beri Komentar Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan suami Celine Evangelista, Stefan William kini tinggal di Bali. Jalinan asmaranya dengan sang kekasih barunya yang bernama Ria Andrews semakin intens.

Terpantau Ria Andrews dan Stefan William sering bertemu dan jalan bareng pasalnya keduanya diketahui tinggal di Bali. Wanita asal Inggris tersebut juga merupakan seorang traveller dan youtuber.

Ria Andrews belakangan ini mengunggah momen travelingnya di curug, Ubud, Bali dengan rekanan wanitanya.

Hal tersebut diketahui dari postingan instagram Ria Andrews baru-baru ini.

"Exploring Bali has been on the back burner for a while, but I’m excited to explore more during the festive period (pohon natal), " terang Ria Andrews dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @ria.travelwithmeri, Kamis (16/12/2021).

Lantas Stefan William pun mengomentari postingan sang pacar dengan memberikan emoji hati. Lalu disambut dengan emoji hati dari Ria Andrews.

Baca juga: Selain Syahrini & Reino Barack, Luna Maya Sempat Keluarkan NFT Terbatas dengan Perusahaan Jepang

Baca juga: Alasan Dul Jaelani Ngebet Nikahi Tissa Biani, Putra Maia Estianty : Bisa Jadi Adik, Kaka, Hingga Ibu

Wanita berambut panjang tersebut duduk di atas bebatuan sembari menengok ke belakang.

Disusul dengan foto Ria Andrews membelakangi curug bersama kedua sahabatnya.

Stefan William dan Ria Andrews Rayakan Hallowen Bersama

Stefan William tak segan lagi memperlihatkan kebersamaannya dengan Ria Andrews.