Beda Sikap Verrell Bramasta & Melvin Tenggara Kala Natasha Wilona Ultah, Aktor Pupa Lakukan Ini  

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Natasha Wilona berulang tahun yang ke-23 pada Rabu (15/12/2021) kemarin. Verrell Bramasta datang turut merayakan pesta yang mengusung konsep Barbie tersebut.

Beda sikap dengan Crazy Rich Surabaya, Melvin Tenggara yang dijodohkan menikah dengan Natasha Wilona. Melvin tak datang namun mengirimkan kue ulang tahun untuk sang aktris.

Verrell Bramasta datang ditemani Athalla Naufal, sang adik laki-lakinya. Tak hanya dia, pria 25 tahun tersebut juga membawa rekannya, Rizasyah.

Natasha Wilona bahkan juga mendapatkan kue ulang tahun spesial dari Verrell Bramasta.

Meski sudah bertahun-tahun putus namun Natasha Wilona masih merajut persahabatan dengan Verrell Bramasta.

Kendati tidak lagi memiliki hubungan spesial, tetapi Verrell masih perhatian dengan Wilona bahkan ia katakan akan selalu ada untuk sang aktris.

Hal tersebut disampaikan sendiri oleh Verrell melalui akun instagram pribadinya, Kamis (16/12/2021).

Verrell mengungkapkannya melalui postingan insta story. Ia mengunggah beberapa fotonya dengan Wilona saat di pesta.

"Happy birthday, @natashawilona12 whenever u need me u know i'm always here. :), " tulis Verrell Bramasta dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @bramastvrl, Kamis (16/12/2021).

Lantas apa reaksi Natasha Wilona atas sikap peduli Verrell itu?