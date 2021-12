Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini Live SCTV, Chelsea vs Everton & Liverpool vs Newcastle

Jadwal Liga Inggris malam ini via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Mola TV, Chelsea vs Everton dan Liverpool vs Newcastle

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris mulai malam ini Rabu (15/12/2021) hingga Jumat (17/12/2021) via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Ada Chelsea vs Everton dan Liverpool vs Newcastle.

Seluruh pertandingan Liga Inggris pekan ke-17 tersebut dapat disaksikan via tayangan live streaming tv online Mola TV. Ada dua laga yang bisa ditonton via tayangan SCTV, bisa jadi Chelsea vs Everton dan Liverpool vs Newcastle United.

Sesuai Jadwal Liga Inggris pekan ini, laga Chelsea vs Everton dan Liverpool vs Newcastle bisa ditonton via Live Streaming Mola TV. Belum ada konfirmasi laga mana yang akan tayang via Siaran Langsung SCTV.

Periode padat Premier League baru akan dimulai. Setelah sejumlah tim menyelesaikan kewajiban bermain di ajang antarklub Eropa, mereka kini harus melahap jadwal padat di kompetisi domestik.

Di papan klasemen Liga Inggris terbaru, Man City masih menduduki posisi puncak berbekal 38 poin dari 16 laga.

Namun, persaingan di papan atas masih ketat mengingat City hanya berjarak 1 angka dengan Liverpool (runner-up), dan 2 poin dari Chelsea (posisi ketiga).

Rangkaian jadwal EPL pekan ini akan dibuka dengan pertandingan Brentford vs Manchester United.

Berada dalam tren bagus, MU berharap bisa meraih kemenangan ketiganya di liga sejak kedatangan Ralf Rangnick. Namun, tidak mudah menang atas Brentford.

Musim ini, Brentford cukup tangguh ketika menjamu tim-tim dengan nama besar.

Arsenal dikalahkan 2-0 di pekan pembuka, sedangkan Liverpool hanya sanggup pulang dengan membawa 1 angka dari markas Brentford.