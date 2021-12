Kejaksaan Negeri Banjarmasin Hancurkan Ratusan Gawai Pakai Palu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dimusnahkan dengan cara dipukul menggunakan palu, ratusan gawai dimusnahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin.

Tidak hanya itu, belasan bilah senjata tajam dan ratusan gram narkoba yang disita dari tangan para pelaku kejahatan, juga turut dimusnahkan.

Khusus narkoba, yaitu Ganja kering, Tembakau Gorila, pil ekstasi dan sabu, dimusnahkan dengan cara diblender. Sedangkan senjata tajam, dipotong-potong dengan gergaji khusus pemotong besi.

Pemusnahan barang bukti penanganan perkara selama tiga bulan terakhir tersebut dipimpin Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejari Banjarmasin, Dyah Kusumaningtyas.

"Ini semua merupakan barang bukti penanganan perkara dari Oktober hingga Desember 2021," sebutnya, Kamis (16/12/2021).

Di merinci, penanganan perkara totalnya sebanyak 211, di antaranya adalah terpidana AGS dengan barang bukti sebanyak 144 unit handphone berbagai merek.

Selanjutnya terpidana kasus narkoba, YUL barang bukti sebanyak 67,5 butir dan terpidana AS dengan barang bukti sabu sebanyak 138,33 gram.

Kemudian, terpidana MAY dengan barang bukti Tembakau Gorila. IBZ dengan barang bukti Ganja kering 10,3 gram, SM dengan barang bukti obat daftar G sebanyak 2.950 butir.

"Bila ditaksir, total seluruh barbuk tersebut lebih dari Rp 280 juta. Dengan rincian, obat daftar G Rp10 ribu per butir, tembakau gorila Rp 500 ribu per gram, sabu per gram Rp 1,5 juta, ganja kering Rp 500 ribu per gram, pil ekstasi Rp 500 ribu per butir," bebernya.

Dijelaskannya, pemusnahan barang bukti tersebut karena sesuai amar putusan dari majelis hakim yang menyidangkan para terpidana.

Sebelumnya, Dyah juga mengungkapkan bahwa pemusnahan barang bukti juga sudah dilakukan beberapa bulan lalu.

"Pemusnahan akan terus kami lakukan, setelah barang bukti kasus pidana umumnya terkumpul. Hari ini amar putusannya adalah dirampas untuk dimusnahkan," jelasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)