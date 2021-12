Selain Syahrini & Reino Barack, Luna Maya Sempat Keluarkan NFT Terbatas dengan Perusahaan Jepang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Syahrini kembali berhasil membuat heboh setelah merilis Non-Fungible Token (NFT) hijab pertama di dunia bersama Reino Barack.

Namun ternyata sebelum Syahrini, ada juga selebritis Indonesia yang telah terlebih dahulu mengeluarkan NFT dalam jumlah terbatas yakni Luna Maya.

Beberapa waktu lalu tepatnya Selasa (13/12/2021) Syahrini mengumumkan perilisan NFT pertamanya.

"Welcome To The Metaverse, I'm Very Excited To Announce My First NFT Partnering With @nfkingspro @ptanakgauljaksel

NFT will Be Launched On Binance NFT 14th DEC 11 AM UTC, STAY TUNE," tulis Incess.

Tak hanya menjadi artis pertama di Indonesia yang meluncurkan NFT, Syahrini juga menjadi NFT pertama di dunia yang menggunakan hijab.

"Yesss, NFT HIJAB PERTAMA DI DUNIA MASHAALLAHHH, semoga menjadi inspirasi generasi masa depan," respon Aisyahrani.

Jadi NFT hijab pertama di dunia, lewat akun instagram miliknya dihari peluncurannya Selasa (14/12/2021) Syahrini mengabarkan bahwa produk miliknya tersebut berhasil terjual habis dalam waktu kurang dari 24 jam.

Dipasarkan melalui Binance.com, NFT incess dijual seharga 20 BSUD atau $19,9.

"I Would Thank to All Supported and Joined Me in Metaverse, My First NFT Is Now Sold Out In Just Several Hours After Its Launch, You Guys So DOPE," papar Incess.

Keberhasioan istrinya tersebut pun mendapat sambutan hangat dari Reino Barack sang suami yang mengaku turut bangga.