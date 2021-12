Skenario Timnas Indonesia vs Malaysia Lolos ke Semifinal Piala AFF 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah skenario Timnas Indonesia vs Malaysia lolos ke Semifinal di Piala AFF 2021.

Jadwal Piala AFF 2021 yang tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI. Pada Grup A ada laga Thailand vs Singapura dan Myanmar vs Filipina, Sabtu (18/12/2021), sedangkan pada Grup B ada Timnas Indonesia vs Malaysia dan Vietnam vs Kamboja.

Siaran Langsung Timnas Indonesia digelar Minggu (19/12/2021). Garuda Muda masih harus berjuang lagi sampai matchday terakhir Grup B Piala AFF 2020 untuk meraih tiket semifinal. Laga ini bisa diakses via Live Streaming TV Online RCTI atau Vidio.

Terkini, timnas Indonesia berbagi poin dengan juara bertahan Vietnam pada laga ketiga Grup B Piala AFF 2020, Rabu (15/12/2021) malam WIB.

Syarat Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2021

Timnas Indonesia akan melawan Malaysia yang selama ini dianggap sebagai rival abadi.

Catatan head to head 5 pertemuan terbaru menunjukkan bahwa Harimau Malaya unggul dengan 3 kemenangan.

Bahkan, dua pertemuan terakhir selalu jadi milik Malaysia.

Di kubu lain, Vietnam akan meladeni Kamboja. The Golden Stars jelas diunggulkan.