Chelsea Kehilangan Romelu Lukaku, Mo Salah Aman, 5 Pertandingan Liga Inggris Batal Digelar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lima pertandingan Liga Inggris 2021-2022 terpaksa ditunda. Chelsea harus kehilangan Romelu Lukaku.

Kasus covid-19 yang menyerang Inggris menyebabkan lima pertandingan Liga Inggris pekan ini harus dibatalkan. Sejumlah bintang Liverpool dan Chelsea dikabarkan terkonfirmasi covid-19.

Sejumlah pemain Chelsea dan Liverpool melaporkan hasil tes positif, termasuk mantan striker Inter Milan Romelu Lukaku.

Lima pertandingan yang direncanakan untuk akhir pekan ini di Liga Inggris telah ditunda karena kurangnya pemain yang tersedia di tengah wabah covid-19.

Pertandingan yang dibatalkan meliputi Manchester United vsBrighton, Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham vs Norwich dan Everton vs Leicester.

Liverpool dan Chelsea sudah mengumumkan bahwa mereka memiliki kasus baru juga, karena Fabinho, Curtis Jones dan Virgil van Dijk dinyatakan positif.

Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi dan Ben Chilwell juga akan absen untuk the Blues karena terkonfirmasi covid-19.

Virgil van Dijk dan Fabinho dinyatakan positif Covid-19 dan absen dalam pertandingan Liga Premier Liverpool dengan Newcastle.

Curtis Jones juga absen karena virus corona dan bergabung dengan rekan setimnya di The Reds dalam isolasi diri.

Virgil van Dijk, Joe Gomez dan Divock Origi dalam latihan perdana Liverpool mengahadapi Liga Inggris & Liga Champions 2021/2022 (Instagram @liverpoolfc)

Dikutip dari pernyataan di situs resmi Liverpool Jumat, (17/12/2021), diposting hanya satu jam sebelum pertandingan melawan The Magpies. Bunyinya: “Tiga pemain sekarang mengisolasi.