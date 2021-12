Jadwal Siaran Langsung Piala AFF 2021 Live RCTI, Timnas Indonesia vs Vietnam & Thailand vs Singapura

Jadwal Piala AFF 2021 via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI, Timnas Indonesia vs Malaysia dan Thailand vs Singapura

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF 2021 yang tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI. Pada Grup A ada laga Thailand vs Singapura dan Myanmar vs Filipina, Sabtu (18/12/2021), sedangkan pada Grup B ada Timnas Indonesia vs Malaysia dan Vietnam vs Kamboja.

Siaran Langsung Timnas Indonesia digelar Minggu (19/12/2021). Garuda Muda masih harus berjuang lagi sampai matchday terakhir Grup B Piala AFF 2020 untuk meraih tiket semifinal. Laga ini bisa diakses via Live Streaming TV Online RCTI atau Vidio.

Terkini, timnas Indonesia berbagi poin dengan juara bertahan Vietnam pada laga ketiga Grup B Piala AFF 2020, Rabu (15/12/2021) malam WIB.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Bishan, Singapura, itu berakhir imbang tanpa gol.

Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong bisa dikatakan "beruntung" mendapatkan satu poin dari laga melawan Vietnam.

Sebab, timnas Indonesia nyaris terkurung sepanjang pertandingan.

Dikutip dari situs AFF, persentase penguasaan bola timnas Indonesia hanya menyentuh 30 persen.

Dari segi peluang, timnas Indonesia hanya mampu melepaskan satu tembakan ke arah gawang, itu pun tidak tepat sasaran.

Timnas Indonesia terbilang beruntung karena tidak kebobolan setelah menerima total 21 percobaan tembakan ke arah gawang dari Vietnam.