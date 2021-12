Janji Setia Verrel Bramasta Kepada Natasha Wilona Terungkap Saat Ultah, Akui Selalu Ada

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat dikabarkan balikan, kelanjutan hubungan antara Verrel Bramasta dan Natasha Wilona terungkap kala perayaan ulang tahun ke-23 wanita cantik tersebut.

Meski sudah cukup lama berpisah, Verrel Bramasta dan Natasha Wilona masih terlihat berhubungan baik.

Keduanya bahkan disebut - sebut berencana untuk balikan usai beberapa kali kedapatan menghabiskan waktu bersama.

Lantas kelanjutan hubungan antara Verrell dan Wilona itu pun terungkap di pesta perayaan ulang tahun ke-23 pada Rabu (15/12/2021) lalu.

Dirayakan dengan tema barbie, Wilona tampak tampil anggun mengenakan pakaian dan aksesoris serba merah muda.

Sementara Verrell menyempatkan untuk berhadir di sela - sela proses syuting Sinetron Putri Untuk Pangeran bersama para sahabat.

Pernah menjadi bagian dari Natasha Wilona, lewat unggahan story di akun instagram miliknya, Kamis (16/12/2021) dalam unggahannya tersebut putra Venna Melinda ini mengungkapkan kelanjutan hubungannya bersama Wilona.

Baca juga: Beda Sikap Verrell Bramasta & Melvin Tenggara Kala Natasha Wilona Ultah, Aktor Pupa Lakukan Ini

Baca juga: Aksi Kiano Jajal Nyetir Angkot Picu Reaksi Baim Wong, Paula Verhoeven Sampai Tersenyum

Walau sudah tak lagi menjadi kekasih, Verrell berjanji bahwa dirinya akan selalu ada dengan Natasha Wilona.

"Happy birthday @natashawilona12 whenever u need me u know i'm alway here,"

yang berarti,