Live RCTI! Line Up & Link Streaming Salernitana vs Inter Milan Liga Italia Malam Ini Calhanoglu Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Salernitana vs Inter Milan Liga Italia. Hakan Calhanoglu main

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Salernitana vs Inter Milan di Liga Italia Serie A, Sabtu (18/12/2021). Hakan Calhanoglu main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Salernitana vs Inter Milan dimulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Salernitana vs Inter Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Hakan Calhanoglu main.

Duel Salernitana vs Inter Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Salernitana baru mengumpulkan delapan poin, dan tim yang diperkuat pemain veteran Franck Ribery tersebut saat ini terdampar di posisi terbawah.

Mereka tentu ingin bangkit, tapi bakal sangat sulit, karena lawannya adalah pemuncak klasemen sementara.

Inter datang ke Arechi dengan misi meraih kemenangan untuk mempertahankan posisi di puncak.

Melihat perbedaan performa hingga kualitas, anak-anak asuh Simone Inzaghi begitu difavoritkan untuk mengemas poin maksimal.

Pekan sebelumnya, Inter menghajar Cagliari 4-0 melalui gol-gol Lautaro Martinez (2), Alexis Sanchez, dan Hakan Calhanoglu.

Sementara itu, Salernitana telah berturut-turut dikalahkan Juventus 0-2, AC Milan 0-2, dan Fiorentina 0-4.