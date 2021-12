Masuk Jajaran Aktor Beken di Era 2000-an, Inilah Sosok Ferry Irawan yang Dekat Venna Melinda

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Punya wajah ganteng dan karir cemerlang di awal tahun 2000-an, sosok Ferry Irawan muda digandrungi banyak kaum hawa negeri ini. Namanya pun masuk jajaran aktor beken idola, seperti halnya Primus Yustisio dan Jeremy Thomas.

Ternyata pesonanya masih bertahan hingga saat ini. Bahkan artis cantik Venna Melinda dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan duda dua kali itu.

Menginjak usia 44 tahun, pria kelahiran 9 Februari 1977 itu masih tetap tampak menawan. Bahkan, Ferry Irawan dikabarkan ingin segera mempersunting artis Venna Melinda.

Berikut ini sosok Ferry Irawan, aktor tampan yang dikabarkan bakal jadi bapak tiri Verrell Bramastya.

Ferry Irawan dikabarkan ingin segera menikahi artis Venna Melinda tahun depan alias tahun 2022. Niatan itu disampaikan mantan suami Noviyana Shintawati dan Anggia Novita itu ketika ditanya oleh Venna Melinda tentang resolusi di tahun 2022.

Ketika itu mereka bersama putri angkat Venna Melinda, Vania Athabina, dalam perjalanan menuju Bandung. "Yang pertama berdoa, berikhtiar, lebih giat lagi, dan lebih keras lagi," jawab Ferry Irawan awalnya, dikutip dari kanal YouTube Venna Melinda Channel, Kamis (16/12/2021).

Venna lantas bertanya apa yang sedang ingin diraih pria yang dipanggilnya dengan sebutan Abi itu. "Mau mewujudkan impian," ujar Ferry Irawan masih malu-malu.

"Ya bisa nikahin kamulah," ujar Ferry lagi.

Venna yang mendengar perkataan Ferry itu pun langsung tersenyum lebar. "Insya Allah, mohon doannya guys. Insya Allah katanya kalau kita punya niat baik, kita berdoa, berikhtiar, Allah pasti akan memberikan yang terbaik," imbuh Ferry Irawan disambut kata amin dari Venna Melinda.

Kedekatan mereka bermula dari Venna yang mengajak Ferry membuat konten bersama untuk kanal YouTube pribadinya. Ferry menambahkan, ia akan mulai memperjuangkan cintanya dengan Venna mulai tahun depan. "I will start fight for you," tutur Ferry.

