Sasar Semua Lapisan Pendengar, PAPPRI Jazz Band Kalsel Aransemen Lagu Banjar Lebih Elegan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Lagu-lagu Banjar kian mengikuti perkembangan zaman, tak hanya dibawakan dengan musik tradisional panting, dimainkan dengan musik dangdut, pop, kini bahkan diaransemen ulang ke jazz.

"Kami ingin agar lagu Banjar diterima seluruh lapisan masyarakat termasuk anak muda dengan diaransemen ke musik jazz," papar Edo Al-Banjari, pemain keyboard PAPPRI Jazz Band Kalsel, Jumat (17/12/2021).

Lewat sentuhan musik Jazz ini, lanjut dia, lagu Banjar terlihat lebih elegan dengan notasi mewah atau tidak lazim serta banyak out of the box.

Menurut Edo, dengan menampilkan lagu Banjar dikemas Jazz tujuannya supaya tetap eksis dan lestari dan disukai berbagai lapisan masyarakat.

"Lagu-lagu Banjar dengan sentuhan Jazz kemarin kami tampilkan di chanel youtube Taman Budaya Provinsi Kalsel," kata pemain musik asal Cantung, Kotabaru ini.

Ada pun personel PAPPRI Jazz Band Kalsel terdiri vokalis Hadzir dan Dina Yumadilla, Edo (keyboard), Dino Sirajuddin (guitar), Roy (drummer) dan Illyn (arranger), sedangkan lagu yang dibawakan Ampar-Ampar Pisang, Damarwulan, Sungai Martapura dan lain-lain.

