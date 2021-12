Prediksi Susunan Pemain Vietnam vs Kamboja di Piala AFF 2021 Live INews TV, Taktik Park Hang Seo

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Vietnam vs Kamboja di Piala AFF 2021 via Siaran Langsung INews TV & Live Streaming TV Online INews TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Vietnam vs Kamboja di Piala AFF 2021, Minggu (19/12/2021) via Siaran Langsung INews TV dan tak Siaran Langsung RCTI. Taktik Park Hang Seo.

Siaran Langsung Piala AFF 2020 antara Vietnam vs Kamboja ini merupakan laga lanjutan dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online INews TV bukan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB.

Meski tak Siaran Langsung RCTI, link Live Streaming Vietnam vs Kamboja di laga Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini dan tayang via Siaran Langsung INews TV. Simak susunan pemain ( Line Up ) Park Hang Seo di bagian bawah artikel ini.

Laga di Vietnam vs Kamboja ini merupakan laga lanjutan di Piala AFF 2020. Duel ini bisa diakses via Live Streaming TV Online INews TV dan tak via Live Streaming RCTI.

Vietnam (7 poin) secara matematis hanya butuh hasil imbang untuk melangkah ke semifinal.

Tambahan 1 poin akan memastikan mereka tetap berada di 2 besar klasemen Grup B terlepas dari hasil laga antara Indonesia (7 poin) vs Malaysia (6 poin).

Dengan asumsi Vietnam imbang dan di laga lain juga seri, maka situasi di papan klasemen saat ini tak akan berubah.

Sedangkan jika ada pemenang antara Indonesia vs Malaysia, Vietnam masih akan tetap berada di atas salah satu dari kedua negara tersebut.

Jika Indonesia menang, Vietnam tetap di urutan kedua. Demikian halnya andai Malaysia menang, Vietnam akan melangkahi perolehan poin Indonesia.

Mewujudkan tugas itu harusnya tak terlalu sulit bagi Vietnam. Kualitas skuad mereka dinilai 1 atau 2 tingkat di atas para pemain Kamboja.