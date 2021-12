Jadwal Liga Italia Live Bein Sports Malam Ini, Ada AC Milan vs Napoli

Jadwal Liga Italia via Siaran Langsung RCTI, Live Streaming Bein Sports 2 & Live Streaming RCTI ada AC Milan vs Napoli

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan ini dimulai 18-20 Desember 2021 dan tayang via Siaran Langsung RCTI, Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI. Ada AC Milan vs Napoli besok, Bologna vs Juventus malam ini.

Siaran Langsung Liga Italia pekan ini akan ada laga big match yakni saat AC Milan menjalani duel sulit menjamu Napoli akhir pekan ini. Malam ini ada juga Atalanta vs AS Roma.

Duel AC Milan vs Napoli di Jadwal Liga Italia dalam misi untuk mengejar Inter Milan yang menyalipnya di posisi puncak, sehingga duel ini wajib dimenangkan. Laga ini kemungkinan tayang via tayang via Siaran Langsung RCTI, Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI. Malam ini ada Bologna vs Juventus dan Atalanta vs AS Roma.

Klub asal Naples ini mengalami penurunan penampilan sehingga tak hanya tersingkir dari puncak klasemen, tapi juga tergusur ke posisi empat klasemen serie A.

Karena itu, duel nanti bakal menentukan apakah Napoli terus terpuruk atau bangkit.

Sedangkan bagi Milan, poin penuh diperlukan agar bisa terus bersaing dengan rival sekota Inter Milan yang ada di pucuk klasemen sementara.

Sedangkan Inter Milan bakal menghadapi lawan relatif mudah Salernitana.

Ini menjadi kans bagi Inter untuk terus menjaga puncak klasemen.

Striker Leicester City, Jamie Vardy, beraksi saat Leicester City bertanding dengan Napoli di San Paolo pada laga pamungkas Grup C Liga Europa. Eljif Elmas mencetak dua gol saat Napoli mendapatkan tempat di babak play-off untuk babak 16 besar Liga Europa dengan kemenangan 3-2 atas Leicester City. (AFP/Alberto Pizzoli)

Jadwal Liga Italia 2021

Sabtu, 18 Desember 2021