Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Live SCTV Malam Ini Tottenham vs Liverpool, Chelsea & Man City

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Mola TV, Wolves vs Chelsea, Newcastle vs Manchester City & Tottenham vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 18 dimulai, Sabtu (18/12/2021) dan tayang via Live Streaming Mola TV dan beberapa via Siaran Langsung SCTV. Ada Leeds vs Arsenal, Wolves vs Chelsea, Newcastle vs Manchester City dan Tottenham vs Liverpool.

Wabah Covid-19 semakin menggila di Inggris seiring hasil tes positif para pemain Liga Inggris yang meningkat dalam tujuh hari terakhir.

Duel Leeds vs Arsenal, Wolves vs Chelsea, Newcastle vs Manchester City dan Tottenham vs Liverpool di Jadwal Liga Inggris Pekan 18 ini bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV.

Melansir laman coronavirus.data.gov.uk, jumlah hasil positif Covid-19 mencapai angka 442.378 dalam tujuh hari terakhir hingga Kamis (16/12/2021).

Peningkatan ini pun turut terjadi di ajang Liga Inggris yang menerpa sejumlah pemain dan staf klub.

Akibatnya, Premier League selaku otoritas kompetisi telah menunda sederet pertandingan dari akhir pekan lalu hingga tengah pekan ini.

Beberapa di antaranya menerpa kubu Tottenham Hotspur dengan dua laga yang harus ditunda menyusul Covid-19 yang kian merebak.

Laga Tottenham yang ditunda akibat outbreak kasus Covid adalah duel melawan Brighton and Hove Albion (matchweek ke-16) dan Leicester City (matchweek ke-17).

Bukan hanya Tottenham yang menjadi korban, Premier League memutuskan untuk menunda lima pertandingan pekan ke-18 yang dijadwalkan akhir pekan ini.

Lima laga yang ditunda yaitu Manchester United United vs Brighton, Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham United vs Norwich City, dan Everton vs Leicester City.