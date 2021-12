Line Up & Link Streaming Wolves vs Chelsea di Liga Inggris Live Mola TV Jam 21.00 WIB, Ziyech Main

Line Up dan Live Streaming Wolves vs Chelsea di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV, Hakim Ziyech main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Wolves vs Chelsea di Liga Inggris, Minggu (19/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tayang via Siaran Langsung SCTV. Hakim Ziyech main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Wolves vs Chelsea hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 21.00 WIB.

Link Live Streaming Wolves vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tetap Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Hakim Ziyech main.

Duel Wolves vs Chelsea di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Chelsea memiliki tren performa yang kurang maksimal dalam beberapa laga terakhir.

The Blues gagal meraih kemenangan atas Zenit dan Everton, lalu kalah dari West Ham, serta menang susah payah kontra Leeds.

Sebaliknya, Wolves berhasil memetik kemenangan saat menghadapi Brighton dalam ajang Liga Inggris pekan ke-17 lalu.

Akibat rangkaian hasil yang kurang memuaskan tersebut, Chelsea yang sempat memimpin klasemen EPL 2021/2022 selama beberapa pekan, kini turun ke peringkat 3.

Baru mengumpulkan 37 poin, The Blues tertinggal 4 angka dari Manchester City di posisi teratas.

Menghadapi Wolves pada pekan 18 Liga Inggris 2021/2022, Chelsea dituntut meraih kemenangan untuk mempertahankan persaingan di papan atas.