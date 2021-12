Live Bein Sports 2! Susunan Pemain & Link Streaming AC Milan vs Napoli di Liga Italia Malam Ini

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming AC Milan vs Napoli di Liga Italia via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming Bein Sports 2. Zlatan Ibrahimovic

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming AC Milan vs Napoli di Liga Italia Serie A, Senin (20/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Zlatan Ibrahimovic dan Franck Kessie main.

Siaran Langsung Liga Italia antara AC Milan vs Napoli dimulai pukul 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan mungkin bisa di RCTI + .

Link Live Streaming AC Milan vs Napoli bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Franck Kessie dan Zlatan Ibrahimovic main.

Duel AC Milan vs Napoli di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan mungkin bisa via RCTI +.

AC Milan akan melakoni laga berat pada pekan ke 18 Liga Italia Serie A 2021-2022 dengan menjamu tim kuat, Napoli di Stadion San Siro.

Pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli diperkirakan tidak akan melakukan perubahan besar-besaran pada susunan pemainnya untuk pertandingan melawan Napoli.

Dilansir dari La Gazzetta dello Sport via MilanNews, Sabtu, (18/12/2021), Stefano Pioli kemungkinan akan menurunkan Mike Maignan di gawang yang dilindungi oleh empat bek Alessandro Florenzi, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli dan Theo Hernandez dari kanan ke kiri.

Lini tengah diperkirakan akan kembali menjadi milik Franck Kessie dan Sandro Tonali, dengan trisula penyerang Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz dan Rade Krunic di belakang penyerang tengah Zlatan Ibrahimovic.

Untuk tim tamu, Napoli diprediksi akan tampil bukan dengan kekuatan penuh.

Ada beberapa keraguan pemilihan seputar tim Napoli.