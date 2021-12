Nyanyi di 7 Bulanan Aurel, Suara Arsy dan Amora Lemos Bikin Undangan Kagum, Krisdayanti Terharu

BANJARMASINPOST.CO.ID- Moment acara 7 bulanan Aurel Hermansyah telah berakhir.

Acara yang digelar oleh sang suami Atta Halilintar dan Aurel berjalan dengan lancar,Sabtu (19/12/2021)

Di moment tersebut juga ada hal yang membuat tamu undangan terkagum-kagum.

Apa itu?. Ternyata Arsy Hermansyah putri Ashanty dengan Anang Hermansyah bernyanyi bersama Amora Lemos, putri Krisdayanti dan Raul Lemos.

Amora Lemos dan Arsy menyanyikan lagu Mother How Are You Today karya May Wood.

Kedua bocah perempuan tersebut tampak kompak menggunakan kebaya berwarna merah muda.

Meski masih kecil, Amora Lemos dan Arsy rupanya memiliki suara yang sangat merdu.

Tak cuma itu pelafalan bahasa Inggris Arsy dan Amora juga terdengat sempurna.

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar ikut menyanyi bersama meski tanpa pakai mikrofon.

Dari bangku penonton, Anang Hermansyah terpukau melihat penampilan putri kecilnya.