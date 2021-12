Akhirnya Amanda Manopo Bicara Soal Rencana Nikah Usai Isu Dapat Pengganti Billy Syahputra

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kisah asmara Amanda Manopo kerap jadi sorotan. Maklum, namanya mentereng saat bermain bareng Arya Saloka di Sinetron Ikatan Cinta.

Bahkan, akhir-akhir ini, santer isu kalau pemeran Andin itu sudah mendapatkan pengganti Billy Syahputra.

Sosok yang disebut-sebut sebagai pengganti Billy Syahputra di hati Amanda Manopo diisukan My Bo.

Memang, setelah kisah cintanya dengan Billy Syahputra kandas, Amanda Manopo belum kedapatan menggandeng kekasih baru.

Ya, di usianya yang masih 23 tahun, Amanda Manopo mengakui tetap punya keinginan untuk menikah.

Namun, pemeran Andin di Ikatan Cinta itu memilih santai saat dijawab target menikah.

"Nggak tahu targetnya kapan, masih jalanin aja, let it flow," kata Amanda Manopo dikutip dari kanal YouTube You Press Entertainment,19/12/2021.

Dirinya tak mau buru-buru untuk melangkah ke pelaminan.

"Nanti kalau udah waktu yang pas menjalani next step lagi ya baru (nikah)," ucapnya.

Ia memilih untuk menjalani apa pun yang ada di depan matanya.

