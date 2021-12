Aktifkan Kembali Post Pemungutan Pajak Galian C, Pemkab HST Umumkan Tarif

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRR) Kabupaten HST melakukan sosialisasi pengaktifan kembali pemungutan pajak galian C, yang selama ini tak tergarap semasa pandemic covid-19.

Pengaktifan pemungutan Pajak Galian C ini dilakukan di Pos Pungut Rangas, Birayang, dan Batubenawa.

Adapun jenis galian yang terkena pajak, telah diatir dalam Perda Kabupaten HST Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Jenis galian tersebut, tanah urug dengan besarnya pajak Rp 5.000 per rit, tanah merah Rp 10.000 per rit, Batu Gunung Rp 40.000 per rit, Pasir Rp 50.000 per rit, Sirtu Rp 40.000 per rit dan kerikil Rp 80.000 per rit.

“Pemungutan mulai dilakukan minggu ke empat Desember melalui pos-pos di dua kecamatan tadi,”kata Fahmi Sahli kepada banjarmasinpost.co.id, Selasa (21/12/2021).

Dijelaskan, pemugutan tersebut bukanlah hal baru. Sebab, sebelumnya sudah diberlakukan sejak 2012. Hanya saja, sebelumnya di pungut melalui proyek.

Sejak pandemi covid-19, tahun 2020 proyek sepi bahkan nyaris tidak ada. Agar penerimaan pajak tetap jalan, pemungutan dialihkan melalui pos-pos tadi. Selain itu, supaya Pemkab HST tahu kemana saja tambang galian C tersebut diangkut.

"Selama ini kan keluar daerah, ada yang ke Balangan, HSU sehingga tak terpungut karena tidak ada proyek lagi,”kata Fahmi.

Disebutkan, sejak pandemi covid-19 melanda, pendapatan HST di sektor pajak galian C melorot.

Pada 2021 di bawah Rp 200 juta. Padahal, pada 2019 lalu, sekitar Rp 1,8 miliar sementara angkutan truk terus operasional mengangkut hasil tambang galian C.

Sementara, HST sendiri diminta untuk mendukung otonomi daerah dengan pelibatan partisipasi masyarakat,”katanya. (banjarmasinpost.co.id/hanani)