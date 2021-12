Jadwal Liga Italia Tengah Pekan Ini, Live Streaming Ada Inter vs Torino & Empoli vs AC Milan

Pemain depan AC Milan Prancis Olivier Giroud merayakan dengan gelandang AC Milan Spanyol Brahim Diaz dan rekan setimnya setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AS Salernitana vs AS Roma pada 29 Agustus 2021 di stadion Arechi di Salerno.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Serie A tengah pekan ini mulai Rabu (22/12/2021) dini hari ini yang tayang via Live Streaming Bein Sports dan kemungkinan di Live Streaming RCTI, ada Juventus vs Cagliari, Inter Milan vs Torino, Roma vs Sampdoria, Empoli vs AC Milan dan Napoli vs Spezia.

Siaran Langsung Liga Italia bakal dibuka dengan pertandingan Udinese vs Salernitana Rabu dinihari ini. Disusul laga Juventus vs Cagliari dan Genoa vs Atalanta. Keesokan harinya tim tim besar baru akan bertanding seperti Inter Milan vs Torino dan Empoli vs AC Milan dan lainnya yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports.

Semua laga Laga Juventus vs Cagliari, Inter Milan vs Torino dan Empoli vs AC Milan di Jadwal Liga Italia Seria A pekan ini bisa ditonton via Live Streaming Bein Sports. Namun belum diketahui laga mana yang tayang via Siaran Langsung RCTI.

Jadwal Liga Italia Seriae A pekan ini yang Siaran langsung dan Live Streaming Beins Sports dan RCTI bisa dilihat setelah artikel ini.

Juventus akan menuju ke akhir pekan yang meriah dengan semangat yang baik karena mereka berusaha untuk mengamankan kemenangan Serie A kedua berturut-turut ketika mereka menghadapi Cagliari.

Raksasa Italia Juventus belum mencapai performa terbaiknya tetapi telah berhasil meningkatkan hasil di Serie A baru-baru ini.

The Bianconeri akan mengambil Cagliari karena mereka melihat untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di liga untuk lima pertandingan.

Si Nyonya Tua jauh dari penampilan terbaik mereka pada akhir pekan melawan Bologna tetapi cukup berhasil untuk mengalahkan I Rossoblu.

Dengan tim-tim seperti AC Milan dan Atalanta kehilangan poin, Juventus kini hanya terpaut enam poin dari empat besar.

Mereka dapat mengurangi defisit itu menjadi hanya tiga jika hasilnya berjalan di tengah pekan.