Jadwal Semifinal Piala AFF 2021 Siaran Langsung RCTI & INews TV, Timnas Indonesia vs Singapura

Jadwal Piala AFF 2021 babak Semifinal via Siaran Langsung RCTI, Live Streaming RCTI & Siaran Langsung INews TV. Timnas Indonesia vs Singapura

Suhaimi Abdullah / NurPhoto / NurPhoto via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF 2021 babak Semifinal antara Timnas Indonesia vs Singapura dan Vietnam vs Thailand yang tayang via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung Inews TV. Inilah persiapan yang dilakukan Shin Tae-yong.

Jadwal Timnas Indonesia vs Singapura pada semifinal piala AFF 2020 akan berlangsung dua pertandingan untuk menentukan tiket ke final piala AFF 2020. Laga ini bisa diakses via Live Streaming TV Online, Live Streaming RCTI dan Live Streaming INews TV.

Pertandingan di Jadwal Piala AFF 2021 antara Timnas Indonesia vs Singapura pada babak semifinal akan dilangsungkan Rabu (22/12/2021) di Stadion Nasional pukul 19.30 WIB dan tayang via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV.

Untuk pertandingan leg kedua, Jadwal Timnas Indonesia vs Singapura digelar Sabtu (25/12/2021) di Stadion Nasional pukul 19.30 WIB dan bisa diakses via Live Streaming TV Online, Live Streaming RCTI dan Live Streaming INews TV.

Baca juga: Indonesia Juara Grup B! Hasil Akhir Timnas Indonesia vs Malaysia di Piala AFF 2021, Skor Akhir 4-1

Indonesia melaju semifinal Piala AFF dengan status sebagai juara Grup B setelah unggul produktivitas gol atas Vietnam.

Sebagai juara grup, Indonesia akan duel dengan runner-up Grup A, Singapura di semifinal piala AFF 2020.

Semifinal lain akan mempertemukan Thailand vs Vietnam digelar satu hari setelahnya. Leg pertama Thailand vs Vietnam pada Kamis (23/12), sedangkan leg kedua pada Minggu (26/12).

Timnas Indonesia memastikan tiket ke semifinal Piala AFF 2020 setelah menang telak atas Malaysia dengan skor 4-1 pada laga terakhir grup B.

Sempat tertinggal gol lebih dulu, timnas Indonesia sukses membungkam Malaysia 4-1 pada laga terakhir Grup B Piala AFF Suzuki 2020 di Stadion Nasional malam tadi.

Empat gol kemenangan skuad Garuda dilesakkan Irfan Jaya pada menit 36 dan 43. Pratama Arhan menit 50 dan Elkan Baggott menit 82. Sedangkan satu-satunya gol Malaysia dicetak Kogileswaran Raj Mohan pada menit ke-13.