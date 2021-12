Link Live Streaming Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol Malam Ini Bein Sports 1, Pique Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol, Rabu (22/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 1 dan vidio.com. Pique main.

Siaran Langsung Liga Spanyol antara Sevilla vs Barcelona mulai pukul 03.30 WIB.

Duel Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol.

Duel Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan vidio.com yang banjarmasinpost.co.id sediakan.

Tim-tim di La Liga akan memainkan pertandingan terakhir mereka di tahun 2021 pada pertengahan pekan ini sebelum memasuki jeda pertengahan musim.

Dan, Barcelona akan berharap untuk mengakhiri tahun dengan tinggi dan bergerak lebih dekat ke empat besar ketika mereka melakukan perjalanan ke Andalusia untuk menghadapi Sevilla.

Akhir pekan lalu, Barcelona mengakhiri tiga pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi saat mereka mengalahkan Elche dalam pertemuan dramatis di Camp Nou.

Menyusul kemenangan tersebut, tim Catalan naik ke peringkat ketujuh dalam tabel, terpaut tiga poin dari Rayo Vallecano di urutan keempat.

Dengan Los Franjirrojos selesai untuk tahun ini, Blaugrana dapat merebut posisi mereka dengan kemenangan pada hari Selasa, asalkan Atletico Madrid gagal mengambil poin melawan Granada.

Sementara itu, Sevilla bersaing untuk gelar La Liga dan telah pindah ke dalam enam poin dari pemimpin Real Madrid, menyusul kemenangan 2-1 terakhir mereka atas Atletico Madrid , yang membuat tiga kemenangan berturut-turut di La Liga untuk tim Julen Lopetegui.