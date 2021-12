Prediksi Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol Malam Ini Live Bein Sports 1, Gavi Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol via Live Streaming Bein Sports 1 & Live Streaming TV Online. Gavi Main

Frank Hoermann / SVEN SIMON / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol, Rabu (22/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 1 dan vidio.com. Gavi main.

Siaran Langsung Liga Spanyol antara Sevilla vs Barcelona mulai pukul 03.30 WIB.

Link Live Streaming Sevilla vs Barcelona bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Gavi main.

Duel Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan vidio.com yang banjarmasinpost.co.id sediakan.

Usai meraih kemenangan penting dengan skor 3-2 atas Elche pada Minggu (19/12), Barcelona kini berpeluang menembus zona Eropa jika kembali memetik poin penuh lagi.

Pasukan arahan Xavi Hernandez saat ini menghuni peringkat 7 dengan 27 angka.

Tambahan 3 poin dapat membawa Blaugrana menggeser Real Sociedad dan Atletico Madrid.

Bahkan, Barca bisa saja menyodok ke urutan 4 alias masuk zona Liga Champions yang saat ini ditempati Rayo Vallecano.

Sedangkan Sevilla masih terus menempel Real Madrid dalam perburuan tempat teratas.

Skuad Los Nervionenses yang saat ini berada di posisi kedua mengemas 37 poin dari 17 penampilan.