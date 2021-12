Respons Natasha Wilona Lihat Ranty Maria Pamer Wajah Cantiknya di IG, Beri Ini ke Pacar Rayn Wijaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Natasha Wilona memberikan respons saat Ranty Maria menuliskan curhatannya di akun instagramnya.

Diketahui, Ranty Maria yang kini berpacaran dengan Rayn Wijaya kembali menjadi sorotan.

Kal ini, dari postingan terbaru lawan main Verrell Bramasta di Sinetron Putri Untuk Pangeran itu di Instagram miliknya, Minggu (19/12/2021) lalu.

Pemeran Putri di Sinetron PuPa itu kembali unggah potret cantiknya dengan rambut panjang yang terurai.

Terlihat Ranty Maria unggah foto dirinya saat tengah malam.

Pacar Rayn Wijaya ini tidak bisa tidur meski waktu sudah menunjukan pukul 23.38 WIB.

Unggahan Ranty Maria itu mendapat respon dari dua aktis ternama.

"its 23.38 wib and i just can’t sleep. anyone else still awake?," tulis Ranty Maria dalam unggahan miliknya.

(Ini 23.38 WIB dan saya tidak bisa tidur. ada yang masih bangun?)

Postingan Ranty Maria itu mendapat beragam respon dari warganet.

