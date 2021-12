Doorprize Tiket Pesawat pada Perayaan Malam Tahun di Hotel Zuri Express Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bagi Anda yang belum punya jadwal di malam tahun baru, pastikan saja sekarang siap hadir di Hotel Zuri Express, Jalan Ahmad Yani Km6, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ya, pada 31 Desember 2021 di Zuri Express ada perayaan pergantian tahun bertajuk Express Carnival yang berlokasi di lantai 9 atau rooftop pukul 18.00 sampai 00.00 Wita.

Acara di momen Nataru 2022 dimeriahkan musik akustik, stand up comedy, pesta kembang api, tari modern oleh scarlet dancer, extreme magician, suguhan musik dari DJ Hendry. Hidangannya all you can eat.

Ada promo room package seharga Rp 800 ribu per malam, sudah termasuk special breakfast/brunch untuk dua orang dan makan malam saat Express Carnival.

Disampaikan Rita Nata Jaya, Sales Marketing Manajer, Rabu (22/12/2021), juga ada doorprize menarik yang bisa jadi kesempatan Anda mendapatkannya.

"Doorprize-nya berupa tiket pesawat PP, makanya jangan lewatkan kesempatan bermalam tahun baru di Zuri Express," ujarnya.

Sebelum kehabisan tempat, segera hubungi informasi dan reservasi 081339999218 atau Rita 081258366882.

