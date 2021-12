Jadwal Siaran Langsung Liga 2 Hari Ini Live Indosiar Sriwijaya vs RANS, Persis vs Persiba di Vidio

Jadwal Liga 2 Hari Ini Via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Sriwijaya FC vs RANS Cilegon FC & Persis Solo vs Persiba

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 2021 matchday 3 babak 8 besar akan digelar pada Rabu (22/12/2021). Ada Sriwijaya FC vs RANS Cilegon FC dan Persis Solo vs Persiba Balikpapan yang tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio Premier.

Sedangkan Siaran Langsung Liga 2 pada Kamis (23/12/2021) ada duel PSMS Medan vs Dewa United dan PSIM Yogyakarta vs Sulut United yang bisa ditonton via Live Streaming Indosiar.

Duel Sriwijaya FC vs RANS Cilegon FC dan PSMS Medan vs Dewa United di Jadwal Liga 2 pekan ini bisa ditonton via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio Premier.

Simak Klasemen Liga 2 dan Jadwal Liga 2 Matchday 3 yang ditayangkan siaran langsung Indosiar di artikel ini.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung RCTI Semifinal Piala AFF 2021 & TV Online, Timnas Indonesia vs Singapura

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Sriwijaya FC vs RANS di Jadwal Liga 2 2021 Live Indosiar, El Loco Main

Baca juga: Prediksi Laga Hidup Mati Persis vs Persiba di Liga 2 Babak 8 Besar Live Ochannel

Duel di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi ini bakal menentukan siapa yang berhak ke semifinal.

RANS Cilegon FC menjadi tim dengan peluang terbesar di Grup X untuk lolos semifinal Liga 2 2021.

The Prestige Phoenix sejauh ini selalu sempurna dalam 2 pertandingan awal, menang 4-3 atas Persis Solo, lalu menaklukkan Persiba Balikpapan 2-1.

Dengan mengemas 6 poin, pasukan arahan Rahmad Darmawan itu berkuasa di puncak klasemen Grup X.

Secara matematis, RANS hanya membutuhkan hasil imbang saja pada partai ketiga.

Pesepak bola Persis Solo, Ferdinand Sinaga (tengah) melakukan tendangan voli ke arah gawang PSIM Yogyakarta pada laga lanjutan pekan ketiga Liga 2 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (12/11/2021) malam. Pertandingan PSIM Yogyakarta versus Persis Solo berakhir imbang 0-0 untuk kedua tim. Tribunnews/Muhammad Nursina (Tribunnews)

Ini kontras dengan Sriwijaya FC sang calon lawan yang hanya akan lolos ke babak gugur jika mengalahkan The Prestige Phoenix.