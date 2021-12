Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Live RCTI Malam Ini, Empoli vs AC Milan & Inter vs Torino

Jadwal Liga Italia Pekan Ini via Live Streaming Bein Sports, Empoli vs AC Milan dan Inter Milan vs Torino

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Pekan 19 yang tayang via Live Streaming Bein Sports dan Siaran Langsung RCTI. Ada Empoli vs AC Milan, Juventus vs Cagliari dan Inter Milan vs Torino.

Serie A atau Liga Italia 2021-2022 akan mengelar laga pekan ke-19 dimulai Rabu (22/12/2021) hingga Kamis (23/12/2021).

Jadwal Liga Italia pekan ke-19 mempertemukan duel Inter Milan vs Torino di Stadion Giuseppe Meazza pada Kamis dini hari WIB yang kemungkinan tayang via Siaran Langsung RCTI namun pasti via Live Streaming Bein Sports. Selain itu ada Empoli vs AC Milan dan Juventus vs Cagliari.

I Nerazzurri berpeluang menyempurnakan pencapaian campione d'inverno atau juara paruh musim Liga Italia musim ini.

Inter Milan sendiri telah memastikan diri menjadi juara paruh musim Liga Italia setelah melibas tim promosi Salernitana 5-0 dan sang klub rival sekota, AC Milan kalah 0-1 dari Napoli.

Napoli dan AC Milan kini sama-sama mengemas 39 poin di peringkat kedua dan ketiga secara berurutan.

Kedua raksasa itu dipastikan tak akan bisa mengejar poin Inter Milan (43) pada pekan ke-19 atau paruh musim.

Melawan Torino, Inter Milan berpeluang besar kembali meraih tripoin.

Hal ini tak terlepas dari momentum positif yang tengah dimiliki Edin Dzeko dkk.

Berdasarkan lima laga terakhir di Serie A, Inter selalu menang dan menuai clean sheet!