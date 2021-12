LIVE RCTI! Line Up & Link Streaming Thailand vs Vietnam di Piala AFF 2021 Malam Ini Jam 19.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Thailand vs Vietnam di Semifinal Leg 1 Piala AFF 2021, Kamis (23/12/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Duel striker maut Ha Duc Chinh vs Teerasil Dangda.

Siaran Langsung Thailand vs Vietnam ini merupakan laga babak Semifinal Piala AFF 2020 dan ini bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Thailand vs Vietnam di laga Semifinal Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) ada di artikel ini, duel striker maut Ha Duc Chinh vs Teerasil Dangda.

Laga di Thailand vs Vietnam ini merupakan laga Semifinal Leg 1 Piala AFF 2020. Duel ini bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV dan Live Streaming TV Online.

Pelatih Thailand Mano Polking mengatakan pada hari Senin bahwa anak buahnya siap untuk menghadapi juara bertahan Vietnam di semifinal Piala AFF Suzuki 2020 di Singapura.

Empat pertandingan terakhir ditentukan pada hari Minggu setelah Indonesia mengalahkan Malaysia 4-1 dan Vietnam mengalahkan Kamboja 4-0.

Hasil tersebut membuat Indonesia memuncaki Grup B di depan Vietnam berdasarkan selisih gol.

Di babak semifinal dua leg, Indonesia akan bertemu runner-up Grup A Singapura pada 22 dan 25 Desember, sementara Vietnam akan menghadapi juara Grup A Thailand pada 23 dan 26 Desember.

Semua pertandingan akan berlangsung di Stadion Nasional Singapura. Final juga akan dimainkan dengan dua leg.

"Ini adalah pertandingan besar. Kedua tim bertujuan untuk memenangkan gelar. Vietnam adalah tim yang bagus dan mereka bermain di babak kualifikasi terakhir Asia untuk Piala Dunia [2022]," kata Polking.