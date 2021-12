Live Streaming Empoli vs AC Milan di Liga Italia Malam Ini Olivier Giroud Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Empoli vs AC Milan di Liga Italia Serie A, Kamis (23/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 2. Penyerang AC Milan Olivier Giroud (tengah), Rade Krunic (CL) dan Ante Rebic (kanan) bereaksi pada m pertandingan sepak bola Serie A Liga Italia melawan Sampdoria di Stadion Luigi Ferraris di Genova pada 23 Agustus 2021.

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Empoli vs AC Milan di Liga Italia Serie A, Kamis (23/12/2021). Olivier Giroud main.

AC Milan akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan ketika mereka bertandang ke Stadio Carlo Castellani untuk menghadapi tim Empoli yang mencintai kehidupan kembali di papan atas.

AC Milan asuhan Stefano Pioli bersaing ketat dengan SSC Napoli di puncak klasemen Serie A memasuki bulan Desember.

Namun, serangkaian hasil buruk telah membuat kedua belah pihak saling menjauh dan menyerahkan puncak kepada juara bertahan Inter Milan.

The Rossoneri telah memenangkan hanya dua dari tujuh pertandingan liga terakhir mereka dan pulih dari tampilan ompong di kandang melawan Napoli pada akhir pekan.

Kemunduran terakhir telah membuat mereka jatuh ke tempat ketiga, empat poin dari Inter Milan, yang kini memperkuat keunggulan mereka di puncak klasemen.

Milan harus berurusan dengan kehilangan bentuk dan tidak tersedianya pemain kunci karena cedera. Pioli, misalnya, tidak mengharapkan pertandingan mudah melawan Empoli, dan bos Milan sangat menyadari optimisme yang mengalir di nadi juara Serie B saat ini.