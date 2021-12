SEDANG BERLANGSUNG! Timnas Indonesia vs Singapura Piala AFF 2021 Elkan, Ezra Cadangan & Egy Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura ( Singapura vs Indonesia ) di Semifinal Piala AFF 2021, Rabu (22/12/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Starter XI, Elkan Baggottcadangan Egy absen.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Singapura ini merupakan laga babak Semifinal Piala AFF 2020 dan Live Streaming Singapura vs Indonesia ini bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB sesaat lagi.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura ( Singapura vs Indonesia ) di laga Semifinal Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Berikut Susunan Pemain ( Line Up ), Elkan Baggott cadangan Egy absen.

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Singapura ini merupakan laga lanjutan Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF 2020. Duel via Live Streaming Singapura vs Indonesia ini bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV dan Live Streaming TV Online.

Baca juga: SESAAT LAGI Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura di Piala AFF Malam Ini Siaran Langsung RCTI

Baca juga: Timnas Indonesia vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2021 Ini Taktik Shin Tae Link Nonton Online

Dialnsir BolaSports Timnas Indonesia akan bentrok melawan Singapura pada leg pertama Piala AFF 2020.

Duel Indonesia vs Singapura dijadwalkan berlangsung di National Stadium, Singapura, Rabu (22/12/2021) malam WIB.

Sebagai tuan rumah, Singapura tentu tak ingin dipermalukan oleh pasukan Shin Tae-yong.

Oleh karena itu, The Lions menurunkan para pemain terbaik mereka untuk menghadapi Indonesia.

Beberapa pemain yang tak tergantikan dalam beberapa pertandingan terakhir dipercaya Tatsuma Yoshida menjadi starter.

Mereka adalah Ikhsan Fandi, Faris Ramli, Hassan Sunny, Safuwan Baharudin, Irfan Fandi, dan kapten timnas, Harris Harun.