SESAAT LAGI Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura di Piala AFF Malam Ini Siaran Langsung RCTI

Sesaat lagi Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura ( Singapura vs Indonesia ) di Semifinal Piala AFF 2021, Rabu (22/12/2021) via Siaran Langsung RCTI. Elkan William Tio Baggott dari Indonesia (kedua dari kanan) melompat untuk menerima bola pada pertandingan Grup B AFF Suzuki Cup 2020 antara Malaysia dan Timnas Indonesia di Stadion Nasional pada 19 Desember 2021 di Singapura.

Kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar mengungkapkan instruksi pelatih Shin Tae-yong jelang laga melawan Singapura.

Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura dalam laga leg pertama semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Nasional, Singapura, Rabu (22/12/2021).

Dalam laga ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah mempersiapkan yang terbaik.

Para pemain telah menyiapkan pertandingan untuk melawan Singapura dengan matang.

Asnawi Mangkualam mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap untuk menghadapi pertandingan melawan Singapura.

Menurutnya, skuad Garuda telah menjalani latihan dan telah mempersiapkan semuanya untuk bisa meraih hasil terbaik nantinya.