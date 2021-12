Three Day Asal Banjarmasin Menjadi Band Pembuka Papan Atas Indonesia

Band Three Days

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Nama Band Three Days asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan sudah tak asing di telinga pencinta musik Banua.

Group Band ini sudah beberapa kali menjadi opening band papan atas Indonesia seperti Slank, Sheila on 7 dan Dewa 19.

Tak hanya sebagai pembuka band Jakarta, kata Irfan Thalib, sang Manager, Band Three Days juga tour tampil di beberapa daerah di Kalsel dan Kalteng, perform di BOLD Music Lapangan Bamega, Kotabaru, Kalsel.

"Juga pernah live audition Jazz Wanted di Haris Hotel, Samarinda, Kaltim, The Winner NJLP Indokustik. Goes to Bali, Soundrenaline di GWK Bali, dan perform di ViAiPi Legian Bali," ucapnya.

Baca juga: Polisi Bersenjata Lengkap Sambangi Salah Satu Rumah di Gang Seroja Simpang Anem Banjarmasin

Baca juga: Semangati Anggota Damkar dari Batola, Hasanuddin Murad Janji Perjuangkan Bantuan CSR

Lalu, 5 Finalis ikut Go Ahead Challenge National di Ecology, Jakarta, dan The Winner Music Gue Ekspresi Gue, Pop Category National EP Album Big Leap.

Di Banjarmasin pun, band Three Days yang digawangi Shandy (Lead Vocal), Irfan (Keys & Synth), Fajar (Lead Guitar & Acoustic), Oki (Bass & Guitar), dan Ramon (Drum dan Sound Designed) juga melakukan road to Soundrenaline di Brimob, Banjarbaru dan guest star “AllAbout Iceperience - di Murjani, Banjarbaru.

Menjadi guest star Suara Semesta dan di Local Heroes Biar Jadi Tapi Bukti di Gedung Sultab Suriansyah Banjarmasin serta guest star Festival Lann di Murjani, Banjarbaru.

Ditambahkan Irfan, mantan Nanang Kalsel ini, Three Days terbentuk sejak tahun 2013 dengab musik Pop-Band Alternatif.

Ada pun lagu ciptaan Three Days diantaranya Terjebak Ruang (2018), As Your Mind (2021), Radap (2021).

(banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)