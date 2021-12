Beri Bunga untuk Sarwendah kala Nonbar, Betrand Peto Sampaikan Pesan Haru untuk Istri Ruben Onsu

You Tube The Onsu Family

BANJARMASINPOST.CO.ID - Spesial di Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, Betrand Peto kerjasama dengan Ruben Onsu kasih kejutan romantis untuk sang bunda tepatnya saat nonton di bioskop bersama keluarga besar dan tim The Onsu Family.

Putra sambung presenter Ruben Onsu dan Sarwendah tersebut juga memberikan bunga sebagai simbol cinta kasih dan rasa terima kasihnya kepada sang bunda yang selama ini telah berjasa besar dalam kehidupannya.

Sudah 3 tahun lebih lamanya remaja yang akrab disapa Onyo itu dibesarkan oleh Ruben Onsu dan Sarwendah tentu banyak momen-momen indah yang dilalui bersama.

Apalagi adanya Thalia Onsu dan Thania Onsu, 2 putri kandung Ruben dan Sarwendah yang kehadirannya menyempurnakan keluarga The Onsu Family.

Selain beri bunga, remaja 16 tahun itu juga menyampaikan pesan romantis untuk Sarwendah melalui sebuah video singkat yang ditayangkan di bioskop.

Baca juga: Isyarat Betrand Peto Minta Sesuatu Pada Sarwendah, Kembali Kenang Masa Lalu Bersama Istri Ruben Onsu

Baca juga: Moment Zaskia Sungkar Sempat Cemberut Kala Diajak Irwansyah ke Kawah Putih, Kilasan Mantan Muncul?

Momen tersebut terekam dalam video tayangan kanal YouTube The Onsu Family berjudul 'Sewa SATU BIOSKOP, Sarwendah KAGET Liat Kejutan HARI IBU!' unggahan Rabu (22/12/2021).

"Selamat hari ibu untuk bunda semoga bunda bisa menjadi ibu yang terbaik untuk kita semua, menjadi ibu yang luar biasa untuk kita semua, menjadi ibu yang kami banggakan, " ucap Betrand Peto, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari YouTube The Onsu Family, Kamis (23/12/2021).

Anak kandung Ferdy Peto dan Maria Oktaviana itu juga menghaturkan rasa terima kasihnya yang mendalam untuk Sarwendah.

Pasalnya selama ini telah menyayangi Betrand Peto putra asal Nusa Tenggara Timur itu tanpa syarat.

Baca juga: Tepat di Hari Ibu Putri Anne Curhat, Istri Arya Saloka : Terimakasih Membuat Saya Bermental Baja

Baca juga: Dinyinyiri Pernikahannya Dengan Danang DA Hanya Settingan, Dokter Cantik Santai dan Posting Ini

"Bunda terima kasih selama ini atas yang bunda kasih untuk Onyo, kasih sayang yang sangat luar biasa, lebih dari luar biasa untuk bunda karena bunda sudah menjadi sosok ibu yang sangat menyayangi anaknya sangat memperhatikan anaknya. Terima kasih bunda, I Love You So Much, " imbuh Onyo.