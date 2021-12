Masa Lalu Sarah Samantha Diungkap Zaskia Sungkar, Terjadi Sebelum Perjodohan dengan Verrell Bramasta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Paras cantiknya sempat membuat Verrell Bramasta terpukau, potret masa lalu Sarah Samantha saat masih begitu belia dibagikan Zaskia Sungkar.

Beberapa waktu lalu kemunculan Sarah Samantha yang tak lain adalah sepupu dari Zaskia Sungkar berhasil menyita perhatian.

Pasalnya wanita berdarah UK dan Timur Tengah itu disebut - sebut telah dijodohkan oleh Venna Melinda dengan putra sulungnya yakni Verrell Bramasta.

Tak kalah cantik dengan sederet wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan Verrell Bramasta, Sarah Samantha langsung menyita perhatian setelah kemunculannya di unggahan Venna Melinda.

Rupanya Sarah Samantha adalah putri dari salah satu sahabat Venna Melinda yakni Dewanty Bauty adik kandung Fanny Bauty.

Beberapa kali Verrell tampak menikmati waktu bersama Sarah Samantha hingga digadang - gadang akan segera menjadi pengganti Natasha Wilona.

Dinilai serasi dengan Verrell Bramasta, terungkap lewat unggahan yang dibagikan oleh Zaskia Sungkar di akun instagram miliknya @zaskiasungkar15, Kamis (15/12/2021) kecantikan Sarah Samantha sudah dimiliki dari usia belia.

Dalam unggahan tersebut tampak Sarah Samantha membagikan potret masa lalunya bersama Zaskia Sungkar untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun.

"Since u don't celebrate birthdays, I'll just post this throwback pic of us," tulis Samantha.

Tampak diusianya yang masih remaja, Sarah Samantha sudah dipercaya menjadi model hijab bersama Zaskia Sungkar sang kaka.