Paket Internet Murah Telkomsel, Dapat Kuota Gratis 7,5GB hingga Cashback Zalora dan Tokopedia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Operator seluler Telkomsel menawarkan paket internet murah.

Tak hanya paket internet murah, Telkomsel juga memberikan beragam promo menarik bagi pelanggan.

Paket internet murah dan promo lainnya dapat menjadi referensi dan kemudahan pelanggan dalam berkomunikasi, akses hiburan, edukasi, dan lainnya.

Di bulan Desember 2021 Telkomsel kembali menghadirkan promo Daily Check In. Bisa dapat kuota gratis 7,5GB hingga cashback Zalora dan Tokopedia.

Daily Check In adalah fitur dari MyTelkomsel untuk bisa mendapatkan hadiah menarik dengan cara melakukan Check In setiap hari. Dengan Check In setiap hari, Anda bisa mengumpulkan STAMP untuk klaim hadiah.

Program Daily Check In (Periode 29) berlangsung dari tanggal 3 Desember 2021 – 6 Januari 2022.

Program Daily Check In berlaku bagi seluruh pelanggan Telkomsel PraBayar dan Telkomsel Halo.

Promo Utama

Check in setiap hari di aplikasi MyTelkomsel untuk mendapatkan kuota internet hingga 7,5GB, cashback ZALORA dan Tokopedia, serta Saldo Monetary atau LinkAja.

Rincian Hadiah