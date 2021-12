Siap Digelar! Yamaha Endurance Festival 2021, Pentas Balap Bergengsi dan Menantang di Akhir Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perhelatan Yamaha Endurance Festival yang sudah ditunggu-tunggu kembali digelar untuk ke-3 kalinya di Sentul International Circuit, Bogor, 18-19 Desember 2021.

Yamaha Endurance Festival adalah satu-satunya kompetisi balapan ketahanan di Indonesia yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 dan terus digelar setiap tahun.

Hanya absen di musim 2020 karena masa pandemi Covid-19 tidak memungkinkan untuk diadakan.

Untuk penyelenggaraan di tahun 2021 ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tanpa penonton.

Yamaha Endurance Festival 2021 (Yamaha Indonesia)

Semua peserta yang ambil bagian baik itu di kompetisi maupun beraktivitas di sekitar venue wajib sudah divaksin dan menjalani test Antigen.

Serta tentunya menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan untuk semua orang yang terlibat di event ini.

Dalam persaingan kompetisi di ajang bergengsi ini disuguhkan 3 kelas yaitu Pro Rider 250cc, Community Rider 250cc dan Community Rider 155cc + Media Nasional.

Mereka akan menggeber motor Yamaha YZF-R25 ataupun YZF-R15 dengan durasi 2 jam di masing-masing kelas.

Yamaha Endurance Festival 2021 (Yamaha Indonesia)

Dalam balap ketahanan ini selain fisik yang wajib terjaga baik, tentu saja strategi tim sangat diperlukan untuk mencapai hasil maksimal.

Kemeriahan Yamaha Endurance Festival 2021 ini ditandai dengan keikutsertaan para peserta yang merupakan pembalap profesional, komunitas ataupun media nasional, serta tim-tim terbaik Tanah Air yang siap ambil bagian.

Diantaranya Yamaha RRS Racing Team, Yamaha Bahtera Racing Team, Yamaha The Strokes 55 Racing Team, Yamaha Akai Jaya, Yamaha HDS Racing dan lainnya.

“Balap ketahanan Yamaha Endurance Festival 2021 di tahun ke-3 ini adalah sebagai Pilot Project dimana Yamaha mengadakan event balapan pertama kalinya di masa pandemi. Yang berbeda di tahun ini adalah peningkatan durasi waktu selama 2 jam dimana tahun sebelumnya untuk kelas 155cc hanya 1,5 jam. Hal ini sudah melalui pertimbangan yang matang untuk motor Yamaha YZF-R25 ataupun YZF-R15. Kami sudah melakukan kajian dan memang sesuai dengan aspirasi teman-teman pembalap dan komunitas, termasuk dibukanya kelas Media Nasional. Tahun ini para sponsor bersama Yamaha menunjukkan antusias besar untuk menumbuhkan budaya balap di Indonesia yang hampir dua tahun ini absen dalam event balap Yamaha,“ terang Riyadi Prihantono, Coordinator Manager After Sales & Motor Sports PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Yamaha Endurance Festival 2021 (Yamaha Indonesia)

Untuk pencinta balap di Tanah Air bisa menyaksikan aksi para pembalap pada siaran “Live on the Next Day”, yaitu 3 hari sesudah event digelar.

Juga saksikan keseruan Yamaha Endurance Festival 2021 di Youtube Yamaha Racing Indonesia, dan jangan sampai ketinggalan mengikuti berbagai acara exhibition menarik seperti Virtual Booth yang memberikan informasi berbagai produk ataupun penawaran spesial.

Selain itu juga disuguhkan Podcast untuk menambah pengetahuan Anda.

Adapun kesuksesan pelaksanaan Yamaha Endurance Festival ini didukung oleh berbagai sponsor yaitu Idemitsu, Yamalube, KYB, IRC Tire, NGK, dan YES24. (aol)