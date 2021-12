Jelang Timnas Indonesia vs Singapura Piala AFF, 4 Pemain Singapura Berbahaya & Kelemahannya

khsan Fandi dari Singapura menembak bola melawan Elkan aggot dan Alfeandra Dewangga Santosa dari Timnas Indonesia pada babak kedua leg pertama semifinal Piala AFF Suzuki di National Stadium pada 22 Desember 2021 di Singapura. (Foto oleh Yong Teck Lim / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut prediksi line up pemain dan Live streaming Timnas Indonesia vs Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2021.

Timnas Indonesia vs Singapura di Semifinal Leg 2 Piala AFF 2021 bisa disaksikan via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Singapura babak Semifinal Leg 2 Piala AFF 2020 juga bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura ( Singapura vs Indonesia ) di laga Semifinal Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Duel Singapura vs Indonesia di prediksi akan ketat hingga akhir dan Garuda menang tipis.

Leg kedua semifinal Piala AFF 2020 Indonesia vs Singapura akan berlangsung di Stadion Nasional.

Di leg pertama semifinal, kedua tim bermain imbang 1-1.

Saat itu, Indonesia memimpin melalui gol Witan Sulaeman di babak pertama, kemudian Singapura membalas melalui Ikhsan Fandi di babak kedua.

Tidak ada lagi sistem gol tandang. Artinya, kedua tim masih memiliki peluang 50:50.

Dilansir BolaSport Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, beberkan empat pemain yang akan diwaspadai saat melawan Singapura.