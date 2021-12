Line Up Pemain d& Live Streaming Aston Villa vs Chelsea di Boxing Day Liga Inggris The Blues Bangkit

Line Up Pemain dan Live Streaming Aston Villa vs Chelsea di Boxing Day Liga Inggris. Senin 27 Desember 2021 pukul 00.30 WIB. Siaran Langsung SCTV. Para pemain Aston Villa setelah gelandang Burkin Bertrand Traore mencetak gol pembuka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Aston Villa dan Chelsea di Villa Park di Birmingham, Inggris tengah pada 23 Mei 2021.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Line Up Pemain dan Live Streaming Aston Villa vs Chelsea di Boxing Day Liga Inggris.

Boxing Day Liga Inggris Live Streaming Aston Villa vs Chelsea adalah pada Senin 27 Desember 2021 mulai pukul 00.30 WIB.

Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV menayangkan laga Boxing Day Liga Inggris Aston Villa vs Chelsea ini.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Aston Villa vs Chelsea hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Live Streaming SCTV link dan line up pemain ada setelah artikel.

Chelsea melanjutkan jadwal sibuk mereka dengan pertandingan Boxing Day di Aston Villa , The Blues sekarang terpaut enam poin dari pemimpin Liga Premier Manchester City.

Sementara itu, Villa kembali beraksi duduk di posisi 10, konsekuensi dari mencatatkan 12 poin dari enam pertandingan sejak kedatangan Steven Gerrard.

Setelah dipaksa bermain tiga pertandingan dalam waktu kurang dari seminggu dengan masalah virus corona yang sedang berlangsung, mungkin ada simpati dengan masalah pemilihan yang menghambat Thomas Tuchel .

Namun demikian, The Blues telah melewati periode melawan Everton, Wolverhampton Wanderers dan Brentford tanpa menderita kekalahan, dua hasil imbang di Premier League diikuti dengan kemenangan 2-0 di perempat final Piala EFL.

Sekarang duduk terpaut jauh dari Man City, Tuchel tidak bisa puas dengan performa timnya baru-baru ini.

Perubahan dalam aturan pemerintah terkait virus corona akan membuat lebih banyak pemain kembali akhir pekan ini.