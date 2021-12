Live SCTV! Prediksi & Live Streaming Aston Villa vs Chelsea di Boxing Day Liga Inggris, Mount Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Aston Villa vs Chelsea di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & Siaran Langsung SCTV. Mason Mount Main

The Blues sedang mencari momentum untuk bisa bersaing di puncak klasemen EPL.

Sejauh ini, Chelsea tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir yang dilakoni di semua ajang.

Teranyar, pasukan Thomas Tuchel berhasil menumbangkan Brentford dengan skor 0-2 di babak 8 besar Carabao Cup 2021.

Dalam Boxing Day kali ini, Chelsea bertekad mencuri poin penuh dari markas Aston Villa yang dilatih Steven Gerrard.

Kemenangan mutlak mesti diraih The Blues jika masih ingin bersaing dengan Manchester City dan Liverpool yang berkejaran sebagai pemimpin klasemen Liga Inggris.

Jelang matchday 19, The Blues masih duduk di peringkat 3 klasemen sementara, mengantongi 38 poin.