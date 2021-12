Tribute 6 Dekade Kiprah Yamaha di Balapan Dunia, R25 Livery Bersejarah Meluncur

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perayaan 60 tahun kiprah Yamaha di ajang balapan Grand Prix dunia masih terus berlangsung di tahun ini.

Selebrasi itu ditandai dengan menyematkan livery khusus pada motor-motor unggulannya sebagai bentuk penghormatan atas catatan sejarah perjalanan panjang Yamaha di dunia racing ini.

Setelah meluncurkan MX King 150, All New Aerox 155 Connected ABS dan All New R15M Connected ABS dengan livery Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary, kali ini giliran line up R Series yaitu R25 ABS yang mendapatkan sentuhan istimewa ini.

Sebagai salah satu motor sport unggulan yang memiliki banyak penggemar, tampilan edisi spesial R25 ini makin menunjang kebutuhan berkendara yang memberikan kebanggaan menjadi bagian dari history 6 dekade Yamaha.

Dibekali konsep “The Racing Blood of Yamaha” yang menebarkan racing passion kepada konsumen, livery Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary terinspirasi dari desain merah putih pada YZR500 (0W48) yang digunakan sang juara Kenny Roberts di Grand Prix 1980 kelas 500 cc.

Livery ikonik itu kini disematkan pada deretan motor berkarakter sport Yamaha yang dapat dimiliki konsumen untuk turut merasakan sejarah besar pabrikan yang mendunia ini.

Salah satunya diaplikasikan pada tampilan teranyar R25 ABS ini yang terlihat dengan speedblock warna merah di horizontal line dengan stripe hitam pada body motor.

Bagian depan juga mendapatkan sentuhan corak warna kuning bergaris hitam.

Ditambah velg warna emas makin mengangkat ciri khas livery ini.

"Perayaan 60 tahun keikutsertaan Yamaha di kompetisi balapan dunia kian terasa melalui penyematan livery khusus pada motor-motor berkarakter sport yang mewakili semangat racing passion. Penggunaan World Grand Prix 60th Anniversary livery juga menggambarkan kuatnya DNA R Series dan Yamaha Racing yang menginspirasi para pecinta racing. Di Indonesia telah kami luncurkan tampilan khusus edisi ini pada motor populer yaitu MX King 150, All New Aerox 155 Connected ABS, All New R15M Connected-ABS dan sekarang ada pada R25 ABS. Tentunya ini menambah pilihan bagi konsumen yang ingin terlihat berbeda dan menambah kebanggaan kala berkendara," ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).