Jadwal Liga Inggris Boxing Day Siaran Langsung SCTV Malam Ini Ada Man City vs Leicester & Man United

Pertandingan Manchester City vs Arsenal di pekan 3 Liga Inggris, Sabtu (28/8/2021) di Etihad Stadium

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Boxing Day EPL mulai malam ini menyajikan sejumlah laga yang berlangsung pada Minggu-Senin, tanggal 26 dan 27 Desember 2021. Manchester City vs Leicester City, Aston Villa vs Chelsea dan Newcastle United vs Manchester United yang tayang via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV.

Sejumlah pertandingan big match Liga Inggris itu dapat disaksikan via live streaming tv online Mola TV. Namun ada juga laga Liverpool vs Leeds United dan Wolverhampton Wanderers vs Watford ditunda.

Daftar big match di Jadwal Liga Inggris Boxing Day EPL pekan ini yang siaran langsung SCTV adalah adalah Manchester City vs Leicester City, Aston Villa vs Chelsea dan Newcastle United vs Manchester United. Sementara semua laga tayang via Live Streaming Mola TV .

Boxing Day adalah istilah yang semula digunakan oleh masyarakat Britania Raya guna menyebut hari saat orang-orang bergembira merayakan Natal. Makna harfiah Boxing Day adalah, "membuka kado-kado indah yang menjadi tradisi dalam perayaan Natal."

Baca juga: Live SCTV! Prediksi & Live Streaming Aston Villa vs Chelsea di Boxing Day Liga Inggris, Mount Main

Baca juga: Prediksi Manchester City vs Leicester di Boxing Day Liga Inggris Live SCTV & Mola TV, de Bruyne Main

Istilah Boxing Day sudah ada sejak Ratu Victoria (1837-1901) memimpin Kerajaan Inggris, dan merujuk pada satu hari setelah perayaan Natal, yakni tanggal 26 Desember 2021.

Istilah Boxing Day lebih lekat dengan laga sepak bola, khususnya Liga Inggris.

Saat kompetisi di berbagai negara lain memasuki fase libur panjang pada akhir tahun, pertandingan Liga Inggris, termasuk Premier League (EPL) dan Championship, justru tetap digelar pada setiap tanggal 26 Desember.

Tradisi yang mengesankan Liga Inggris menjadi kompetisi sepak bola paling sibuk di dunia tersebut sudah dimulai sejak tahun 1860.

Pada Kamis, (23/12), operator Premier League memastikan bahwa dua pertandingan untuk acara Boxing Day EPL 2021 ditunda akibat kasus penularan COVID-19.

Kedua laga tersebut yakni Wolverhampton Wanderers vs Watford dan Liverpool vs Leeds United.