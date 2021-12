LINK Live Streaming Man City vs Leicester Liga Inggris Malam Ini Jam 22.00 WIB, Siaran Langsung SCTV

Link Live Streaming Man City vs Leicester di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV, Live Streaming SCTV & Siaran Langsung SCTV. Kevin de Bruyne Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Man City vs Leicester di Boxing Day Liga Inggris, Minggu (26/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tayang via Siaran Langsung SCTV. Kevin de Bruyne main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester City vs Leicester City hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 22.00 WIB.

Link Live Streaming Man City vs Leicester bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tetap Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Boxing Day Liga Inggris di artikel ini, Kevin de Bruyne main.

Duel Manchester City vs Leicester City di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Man City berambisi memperpanjang rekor 8 kemenangan beruntun di Liga Inggris, saat bersua Leicester pada pekan 19, yang dijadwalkan tepat selepas Natal 2021.

Kemenangan beruntun yang diraih sejak November lalu, membuat The Citizens bertengger di pucuk klasemen sementara EPL dengan koleksi 44 poin. The Citizens unggul 3 poin dari Liverpool di tangga ke-2.

Tidak hanya itu, Man City juga mencatatkan rekor clean sheet dalam 3 pertandingan terakhir. Mereka sukses menorehkan 12 gol, hanya dalam kurun 3 laga tersebut.

Hal sebaliknya berlaku di kubu Leicester. The Foxes dihantui oleh inkonsistensi performa dalam beberapa pekan terakhir.

Terbaru, Leicester kalah di tangan Liverpool pada babak perempat final Carabao Cup alias Piala Liga Inggris 2021/2022, lewat adu penalti 5-4.

Sejatinya penampilan Leicester City saat bertandang ke Stadion Anfield markas Liverpool, di ajang Carabao Cup pekan lalu bisa dibilang cukup bagus. The Fokes sanggup memimpin 1-3 terlebih dulu pada babak pertama.