Link Thailand vs Vietnam di Semifinal Leg 2 Piala AFF Malam Ini, Lawan Timnas Indonesia di Final

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Thailand vs Vietnam ( Vietnam vs Thailand ) di Semifinal Leg 2 Piala AFF 2021, Minggu (26/12/2021) via Siaran Langsung INews TV namun tak Siaran Langsung RCTI. Lionel Messi Thailand Chanatip Songkrasin on fire.

Siapa yang bakal menjadi lawan Timnas Indonesia di final malam ini akan terjawab.

Thailand yang memimpin 2-0 dalam semifinal AFF Cup 2021 leg pertama memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke final.

The War Elephant hanya membutuhkan hasil imbang atau minimal mempertahankan keunggulan agregat di leg 2. Sementara Vietnam mau tak mau wajib menang dan harus mengejar defisit gol.

Dalam laga leg 1 Timnas Thailand sejatinya memiliki peluang untuk unggul lebih besar, andai peluang penalti Chanathip Songkrasin tidak digagalkan kiper Vietnam, Bui Tan Truong.

Kendati begitu, pemain asal klub Hokkaido Consadole Sapporo tersebut berhasil mencetak brace dalam laga semifinal leg 1.

Dalam semifinal leg 2 Piala AFF 2021 yang akan dihelat hari Minggu (26/12/2021) mendatang, Vietnam wajib menang minimal dengan selisih 2 gol, atau setidaknya dapat menyamakan ketertinggalan agregat mereka.