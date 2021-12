LIVE SCTI! Line Up & Link Streaming Man City vs Leicester di Boxing Day Liga Inggris Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Man City vs Leicester di Boxing Day Liga Inggris, Minggu (26/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tayang via Siaran Langsung SCTV.

Manchester City akan mencari kemenangan Liga Premier kedelapan berturut-turut ketika mereka menghadapi Leicester City pada Boxing Day, berharap untuk memperpanjang keunggulan mereka di puncak.

Mengingat kesulitan lawan mereka yang akan datang, rapor kesehatan Manchester City cukup banyak tanpa cedera, dengan hanya dua pemain yang diperkirakan akan absen pada kunjungan Leicester karena cedera.

Benjamin Mendy tetap tidak tersedia sementara Kyle Walker telah melewatkan tiga pertandingan terakhir City setelah diusir dari lapangan melawan RB Leipzig dan bisa absen sekali lagi dengan Guardiola dengan alasan kurangnya kebugaran.

Ferran Torres masih absen karena cedera kaki dan tetap absen, dengan berita besar yang keluar dari tim Biru Manchester adalah kepergian pemain depan Spanyol itu ke Barcelona dengan nilai €55 juta.

Guardiola membuang Jack Grealish dan Phil Foden terakhir kali karena kurang disiplin, dan tidak mengherankan jika keduanya tetap di bangku cadangan.

Pelatih Catalan dapat menempatkan timnya dalam sistem 4-3-3 yang disukainya.