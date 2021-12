Live SCTV! Prediksi, Line Up Aston Villa vs Chelsea di Liga Inggris Malam Ini Jam 00.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Aston Villa vs Chelsea di Boxing Day Liga Inggris, Senin (27/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tayang via Siaran Langsung SCTV. N'Golo Kante main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Aston Villa vs Chelsea hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming Aston Villa vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tetap Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Boxing Day Liga Inggris di artikel ini, N'Golo Kante main.

Duel Aston Villa vs Chelsea di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: LIVE SCTI! Line Up & Link Streaming Man City vs Leicester di Boxing Day Liga Inggris Malam Ini

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Boxing Day Siaran Langsung SCTV Malam Ini Ada Man City vs Leicester & Man United

Chelsea akan putus asa untuk kembali ke jalur kemenangan di Liga Premier ketika mereka menghadapi Aston Villa di Villa Park pada hari Minggu.

Periode perayaan di Liga Premier mencapai akhir klimaksnya, dan euforia Boxing Days tahunan menanti pada hari Minggu.

Dengan Gameweek 19 musim 2021/22 juga dimulai pada hari itu, periode papan atas mencapai titik tengahnya akhir pekan ini.

Dan aksi pada hari Minggu akan berujung dengan pertandingan antara Aston Villa dan Chelsea di Villa Park.

Aston Villa telah bangkit kembali sejak Steven Gerrard mengambil alih menyusul pemecatan Dean Smith.

Dan manajer baru telah mengawasi empat kemenangan dalam enam pertandingan untuk mengirim Villa naik ke tabel Liga Premier.