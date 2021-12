Prediksi Susunan Pemain Newcastle vs Man United di Siaran Langsung Liga Inggris, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Newcastle vs Man United Liga Inggris via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Newcastle vs Man United di Liga Inggris, Selasa (28/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tayang via Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Newcastle vs Manchester United hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Newcastle vs Man United bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tetap Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Newcastle vs Manchester United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Tuan rumah Newcastle berupaya keluar dari kekalahan 3 pertandingan terakhir.

Tren negatif tersebut membuat mereka tertahan di urutan 19 klasemen dengan mengantongi 10 poin.

Sayangnya, misi mereka untuk menghindari kekalahan keempat secara beruntun bakal sulit diperoleh.

Pasalnya, Man United sebagai lawannya sedang dalam kondisi on fire. Sejak diasuh pelatih anyar Ralf Rangnick, kubu Setan Merah belum menelan kekalahan sama sekali (2 menang, 1 imbang).

Kini, Man United berada di posisi 6 klasemen sementara EPL 2021 dengan torehan 27 poin.

Mereka wajib menang di laga nanti jika ingin naik ke urutan 5, menggeser West Ham yang hanya berjarak 1 angka di atasnya.