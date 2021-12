Hasil RANS vs PSIM Semifinal Liga 2 Babak I, Skor 1-0 Klub Raffi Ahmad Selangkah Kaki ke Liga 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil RANS Cilegon FC vs PSIM Jogjakarta di babak pertama Semifinal Liga 2, Gol Bima Ragil ubah skor 1-0.

Bima Ragil mencatatkan namanya di papan skor setelah berhasil mengeksekusi tendangan penalti di menit ke 41.

Laga RANS Cilegon FC VS PSIM Yogyakarta di Liga 2 2021 babak semifinal berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Senin (27/12/2021).

Di babak I kedua tim masih belum banyak peluang emas.

Bermain dengan hati hati ditambah dengan licinnya lapangan akibat hujan membuat belum banyak tendangan yang mengarah ke gawang.

Sesaat lagi babak kedua akan berlangsung.

Link Live Streaming RANS vs PSIM masih bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Jalannya laga

Hingga 10 menit pertama belum ada peluang emas yang tercipta dari kedua tim.

Menit 11 Bima Ragil dari RANS Cilegon mencoba peruntungan melalui tendangan jarak jauh namun bola yang meluncur bisa diamankan penjaga gawang PSIM Imam Arief Fadillah.