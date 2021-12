Jadwal Semifinal Liga 2 Hari Ini, RANS Vs PSIM & Dewa United Vs Persis Ini Skema Lolos ke Liga 1

TribunSolo.com / Persis Solo Officia

Inilah Jadwal Liga 2 2021 babak Semifinal Hafri Ini antara RANS Cilegon FC vs PSIM Yogyakarta dan Martapura Dewa United vs Persis Solo. . Fabiano Beltrame menyundul bola saat laga Persis Solo vs Persiba Balikpapan di Stadion Pakansari Bogor, Rabu (22/12/2021).